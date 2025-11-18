PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am Sonntag, den 16.11.2025, zwischen 14:00 und 15:45 Uhr kam es in der Rheinstraße in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug befuhr die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte und touchierte hierbei einen neben der Fahrbahn geparkten Pkw.

Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

