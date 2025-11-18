POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Schenkelberg (ots) - Bereits am 16.11.2025 kam es gegen 18:15 Uhr auf der Kreuzung B8 / L292, Ortslage Schenkelberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 61-jährige Fahrer befuhr mit seiner 57-jährigen Beifahrerin die L292 aus Schenkelberg kommend und missachtete die Vorfahrt einer 58-jährigen Pkw-Führerin, welche aus Richtung Steinen die B8 befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten die Fahrerin, ...

