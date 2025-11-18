PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Dernbach (Westerwald) (ots)

Am 17.11.2025, gegen 20:10 Uhr kam es auf der K126, Ortslage Dernbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Unfallgeschädigte befuhr mit ihrem schwarzen BMW X1 die Kreisstraße von Ransbach-Baumbach aus kommend in Richtung Dernbach, als ihr ein dunkler SUV, Kennzeichen unbekannt, entgegenkam. Dieser geriet aufgrund spiegelglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der SUV-Fahrer verließ anschließend die Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Montabaur sucht Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort befanden und Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
J. Kniller, PK
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

