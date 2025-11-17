PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Übergriff auf 17-Jährige

Diez (ots)

Durch eine Sozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule wurde der Polizeiinspektion Diez mitgeteilt, dass sich eine 17-jährige Schülerin an sie gewandt und von einem Überfall auf sie berichtet habe. In einer Befragung gab das Mädchen an, am Morgen des 17. November gegen 8 Uhr auf dem Fußweg im Wirt unterwegs gewesen zu sein, als sie plötzlich von einer unbekannten Person von hinten gepackt und ihr ein Papiertaschentuch auf den Mund-/Nasenbereich gedrückt worden sei. Sie habe sich durch einen Ellenbogenschlag wehren können, so dass die Person von ihr losgelassen habe. Da sie danach sofort geflüchtet sei und sich nicht mehr umgedreht habe, könne sie keine Beschreibung zu der Person abgeben. Die Polizei Diez sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder eine verdächtige Person im Freizeitpark Wirt wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

