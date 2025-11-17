PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Hambach. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hambach (ots)

Am Sonntag, den 16. November, meldete eine Zeugin, welche sich derzeit während der Abwesenheit der Eigentümer um ein Einfamilienhaus in der Bergstraße kümmert, dass sie im rückwärtigen Bereich des Hauses ein eingeschlagenes Fenster festgestellt habe. Bei der Tatortaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Diez wurde festgestellt, dass es dem oder den Tätern nicht gelang, durch das Fenster, welches über eingebaute Metallstreben verfügte, ins Gebäude einzudringen. Da die Zeugin das Haus jeden Sonntag aufsucht, kann der Tatzeitraum vom 09. bis 16. November eingegrenzt werden. Die Zeugin gab zudem an, dass ihr am Donnerstag, den 06. November, vier ortsfremde Männer mit südländischem Aussehen aufgefallen wären, die fußläufig durch die Bergstraße gegangen seien. Die Polizeiinspektion Diez bitte Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, ihre Beobachtungen unter Tel. 06432-6010 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

