Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht - PKW überschlägt sich

Hachenburg (ots)

Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr kam es auf der L281 zwischen Hachenburg und der B414 (Schneidmühle) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge PKW-Fahrerin befuhr die L281 in Fahrtrichtung B414. In einem Kurvenbereich kam ihr ein PKW teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Durch ein abruptes Brems- und Ausweichmanöver kam die junge Frau von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem PKW. Der PKW wurde total beschädigt und die junge Frau nicht unerheblich verletzt. Bei dem entgegenkommenden PKW soll es sich um eine ältere dunkelgrüne Limousine gehandelt haben. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Hachenburg unbeirrt fort. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zu dem flüchtigen PKW, bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell