Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl aus Solarpark

Hachenburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, kam es bereits am vergangenen Wochenende zu einem Einbruchsdiebstahl aus dem Solarpark des Mittelstandsparkes Hachenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum Samstag, 08.11.2025, 20:00 bis Sonntag, 09.11.2025, 06:00 Uhr, unbefugt Zutritt zum Gelände und entwendeten sodann zahlreiche Solarkabel. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum am Solarpark gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

