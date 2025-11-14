PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl aus Solarpark

Hachenburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, kam es bereits am vergangenen Wochenende zu einem Einbruchsdiebstahl aus dem Solarpark des Mittelstandsparkes Hachenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum Samstag, 08.11.2025, 20:00 bis Sonntag, 09.11.2025, 06:00 Uhr, unbefugt Zutritt zum Gelände und entwendeten sodann zahlreiche Solarkabel. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum am Solarpark gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 03:14

    POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Deesen (ots) - Am 13.11.2025 um 22:48 Uhr wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer in der Lindenbergstraße von Deesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,47 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Beschuldigten ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 01:33

    POL-PDMT: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg ziehen viele Anzeigen nach sich

    Westerburg (ots) - Am 12.11.2025 und am 13.11.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg im hiesigen Dienstgebiet intensive Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, durch. Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden vier ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 16:48

    POL-PDMT: Rückblick Sperrung "Schliem"

    Mudershausen (ots) - Aufgrund einer Häufung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorrädern sowie häufiger Geschwindigkeitsverstöße und illegaler Rennen wurde durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises mit Wirkung ab dem 01. August 2025 eine Verfügung erlassen, wonach Motorräder die B 274 zwischen Hahnstätten-Zollhaus und Allendorf, die sogenannte "Schliem", an Wochenenden und Feiertagen nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren