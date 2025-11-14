Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg ziehen viele Anzeigen nach sich

Westerburg (ots)

Am 12.11.2025 und am 13.11.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg im hiesigen Dienstgebiet intensive Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführenden und der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, durch.

Hierbei konnten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden vier Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC, ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten, ein Fahrer unter Amphetaminbeeinflussung und wiederum ein Fahrer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen. Bei einer der Kontrollen wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren erwarten zwei Personen Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In einem Fall der Urkundenfälschung an einem nicht zugelassenen PKW wurde ein Kennzeichen mit gefälschten Siegeln angebracht. Ein weiteres Fahrzeug verfügte nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz. Zudem wurde bei vier Fahrzeugen eine erhebliche Verkehrsunsicherheit festgestellt, weshalb die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ferner wurden verschiedene Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Die PI Westerburg wird zukünftig weiterhin verstärkt Kontrolltätigkeiten dieser Art vornehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell