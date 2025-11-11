POL-PDMT: Langenscheid. Einbruchsdiebstahl im Steinbruch
Langenscheid (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 08. und 10. November Zugang zum Gelände des Steinbruchs Langenscheid und hebelten dort die Tore einer Lagerhalle, einer Garage sowie eines Überseecontainers auf. Aus den Lagerräumen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Diez unter Tel. 06432-6010.
