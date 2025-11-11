PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Langenscheid. Einbruchsdiebstahl im Steinbruch

Langenscheid (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 08. und 10. November Zugang zum Gelände des Steinbruchs Langenscheid und hebelten dort die Tore einer Lagerhalle, einer Garage sowie eines Überseecontainers auf. Aus den Lagerräumen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Diez unter Tel. 06432-6010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

