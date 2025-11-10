Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht während dem "Katharinenmarkt" in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Hachenburg- Am Samstag, den 08.11.2025 kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr auf dem Weg oberhalb des Minigolfplatzes "In der Burgbitz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte rückwärts in einer Parkfläche auf dem Weg und stellte nach Rückkehr frische Beschädigungen an der kompletten Beifahrerseite fest. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten nachzukommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg unter der Tel.02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell