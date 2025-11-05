PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl in Montabaur - Falsche Handwerker unterwegs

Montabaur (ots)

Am heutigen Tag kam es in Montabaur zu einem versuchten Trickdiebstahl. Unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, verschafften sich ein männlicher Täter mit seiner weiblichen Begleitung, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fröschpfortstraße. Noch bevor diese etwas stehlen konnten, wurden sie durch den Wohnungsinhaber der Wohnung verwiesen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

männlich, dunkle Hautfarbe, südindischer Phänotyp, 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, kurze haare, gestreifte Strickjacke

2. Täterin:

weiblich, dunkle Hautfarbe, südindischer Phänotyp, 160 cm groß, ca 15 Jahre alt, schwarzer Mantel

Beide flüchteten mit einem goldenen/beigefarbenen PKW.

Hinweise nimmt die Polizei Montabaur unter der 02602-9226-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 01:37

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der K67, Gem. Frücht

    Frücht, K67 (ots) - Am 04.11.2025 gegen 17:55 Uhr kam es auf der K67 zwischen Becheln und Frücht zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Hierbei beschädigte der aus Richtung Frücht kommende Verursacher ein aus Richtung Becheln entgegenkommendes Fahrzeug, weil er über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 19:16

    POL-PDMT: Wallmerod - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Motorradfahrer

    Montabaur (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Gemarkung 56414 Wallmerod zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motoradfahrer. Der 67-jährige Motoradfahrer aus der VG Westerburg befuhr mit seinem Motorrad die B8 von Herschbach kommend in Fahrtrichtung Wallmerod. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:03

    POL-PDMT: Einbruch in Elektronik-Markt in Rennerod

    Rennerod (ots) - Am Sonntagmorgen, den 02.11.2025, kam es um 03:47 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektronik-Markt, der sich in der Hauptstraße (B54) in 56477 Rennerod befindet. Nach derzeitigem Sachstand dürften sich drei unbekannte männliche Täter mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges Zugang zum Objekt, verschafft haben, indem sie hiermit rückwärts gegen das Schaufenster fuhren. Im Anschluss entwendeten die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren