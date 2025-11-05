Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl in Montabaur - Falsche Handwerker unterwegs

Montabaur (ots)

Am heutigen Tag kam es in Montabaur zu einem versuchten Trickdiebstahl. Unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, verschafften sich ein männlicher Täter mit seiner weiblichen Begleitung, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fröschpfortstraße. Noch bevor diese etwas stehlen konnten, wurden sie durch den Wohnungsinhaber der Wohnung verwiesen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

männlich, dunkle Hautfarbe, südindischer Phänotyp, 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, kurze haare, gestreifte Strickjacke

2. Täterin:

weiblich, dunkle Hautfarbe, südindischer Phänotyp, 160 cm groß, ca 15 Jahre alt, schwarzer Mantel

Beide flüchteten mit einem goldenen/beigefarbenen PKW.

Hinweise nimmt die Polizei Montabaur unter der 02602-9226-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell