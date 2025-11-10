PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Fund eines Kaninchens in Hachenburg

57627 Hachenburg (ots)

Am 10.11.2025 gegen 09:15 Uhr wurde der Polizei Hachenburg ein freilaufendes schwarz-weißes Kaninchen im Bereich des dortigen REWE-Marktes gemeldet. Das Tier konnte eingefangen werden und befindet sich nun auf der Polizeidienststelle. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. Bis dahin wird das Tier dort artgerecht versorgt.

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg


Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

