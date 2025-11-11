PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemitteilung vom 11.11.2025 der Polizeiinspektion Hachenburg
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Hachenburg (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Unfallörtlichkeit: 57627 Hachenburg, Saynstraße Unfallzeitpunkt: 11.11.2025, 09:19 Uhr

Unfallhergang:

Am Dienstagmorgen, den 11.11.2025, ereignete sich gegen 09:19 Uhr in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Ein männlicher Pkw-Fahrer befuhr die Saynstraße, als er aufgrund der tief stehenden Sonne eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin mit Rollator übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt.

Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand kein sichtbarer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:24

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht während dem "Katharinenmarkt" in Hachenburg

    Hachenburg (ots) - Hachenburg- Am Samstag, den 08.11.2025 kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr auf dem Weg oberhalb des Minigolfplatzes "In der Burgbitz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte rückwärts in einer Parkfläche auf dem Weg und stellte nach Rückkehr frische Beschädigungen an der kompletten Beifahrerseite fest. Der ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:14

    POL-PDMT: Trickdiebstahl in Montabaur - Falsche Handwerker unterwegs

    Montabaur (ots) - Am heutigen Tag kam es in Montabaur zu einem versuchten Trickdiebstahl. Unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, verschafften sich ein männlicher Täter mit seiner weiblichen Begleitung, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fröschpfortstraße. Noch bevor diese etwas stehlen konnten, wurden sie durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren