Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Messerangriff gegen Person, Tatverdächtiger in U-Haft

Altendiez (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01.40 Uhr, meldete sich ein 36-jähriger Geschädigter bei der Polizeiinspektion Diez und teilte mit, dass er von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden sei. Der Vorfall habe sich an der Wohnanschrift des Mannes in der Schulstraße ereignet. Demnach habe sich der Geschädigte mit seinem Hund vor seinem Haus befunden. Plötzlich sei ein Mann in den Hof gelaufen, welcher anschließend ein Messer in der Hand hielt, auf den Geschädigten zuging in Richtung dessen Oberkörper eine Stichbewegung ausführte. Der Geschädigte konnte dem Ausweichen, sodass es zu keiner Verletzung gekommen war. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der vermeintliche Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten 23-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Im weiteren Verlauf kam es noch zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten sowie einer Sachbeschädigung auf der Dienststelle. Weiterhin stand er unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest erbrachte über 1,2 Promille. Der 26-jährige wurde am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und ging anschließend in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

