PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht!

Birlenbach (ots)

Im Laufe des Samstags, den 15. November, drangen Unbekannte während der Abwesenheit der Eigentümer in zwei Einfamilienhäuser in den Straßen "Zur Kleinheck" und "Auf dem Kleinfeld" ein. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. In den Häusern wurden eine Vielzahl von Schränken deliktstypisch nach Wertgegenständen durchsucht. In einem Fall konnte eine Nachbarin gegen 19 Uhr Licht im Hausinneren feststellen. Dieses wurde vermutlich durch einen Bewegungsmelder im Hausflur ausgelöst, so dass hier möglicherweise die Tatzeit liegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am vergangenen Samstag oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 21:00

    POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht - PKW überschlägt sich

    Hachenburg (ots) - Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr kam es auf der L281 zwischen Hachenburg und der B414 (Schneidmühle) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge PKW-Fahrerin befuhr die L281 in Fahrtrichtung B414. In einem Kurvenbereich kam ihr ein PKW teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Durch ein abruptes Brems- und Ausweichmanöver kam die junge Frau von der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 15:32

    POL-PDMT: Messerangriff gegen Person, Tatverdächtiger in U-Haft

    Altendiez (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 01.40 Uhr, meldete sich ein 36-jähriger Geschädigter bei der Polizeiinspektion Diez und teilte mit, dass er von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden sei. Der Vorfall habe sich an der Wohnanschrift des Mannes in der Schulstraße ereignet. Demnach habe sich der Geschädigte mit seinem Hund vor seinem Haus befunden. Plötzlich sei ein Mann in den Hof gelaufen, ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:08

    POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl aus Solarpark

    Hachenburg (ots) - Wie erst jetzt bekannt geworden ist, kam es bereits am vergangenen Wochenende zu einem Einbruchsdiebstahl aus dem Solarpark des Mittelstandsparkes Hachenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum Samstag, 08.11.2025, 20:00 bis Sonntag, 09.11.2025, 06:00 Uhr, unbefugt Zutritt zum Gelände und entwendeten sodann zahlreiche Solarkabel. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren