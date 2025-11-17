PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Altendiez. Betrunken am Steuer

Altendiez (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Samstag, den 15. November, gegen 21:40 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw, der auffallend unsicher geführt wurde. Der gemeldete Pkw konnte kurz darauf durch eine Streifenbesatzung an der Halteranschrift angehalten und kontrolliert werden. Bei der 56-jährigen Fahrzeugführerin konnte eine merkliche Alkoholisierung festgestellt werden, Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

