PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrbahnglätte!

Kirburg - Norken, B 414 (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hachenburg im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B 414 zwischen den Ortschaften Kirburg und Norken tätig. Dort kam ein Alleinbeteiligter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund Fahrbahnglätte von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Person hierbei leicht verletzt.

Es wird auf eine erhebliche Fahrbahnglätte in diesem Bereich hingewiesen, die Straßenmeisterei ist mit den bereits im Gange befindlichen Abstreumaßnahmen involviert. Alle Verkehrsteilnehmer werden hiermit sensibilisiert, ihr Fahrverhalten den Witterungsverhältnissen anzupassen und vorzugsweise die Unfallörtlichkeit zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:14

    POL-PDMT: Diez. Übergriff auf 17-Jährige

    Diez (ots) - Durch eine Sozialarbeiterin der Nikolaus-August-Otto-Schule wurde der Polizeiinspektion Diez mitgeteilt, dass sich eine 17-jährige Schülerin an sie gewandt und von einem Überfall auf sie berichtet habe. In einer Befragung gab das Mädchen an, am Morgen des 17. November gegen 8 Uhr auf dem Fußweg im Wirt unterwegs gewesen zu sein, als sie plötzlich von einer unbekannten Person von hinten gepackt und ihr ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:52

    POL-PDMT: Altendiez. Betrunken am Steuer

    Altendiez (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Samstag, den 15. November, gegen 21:40 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw, der auffallend unsicher geführt wurde. Der gemeldete Pkw konnte kurz darauf durch eine Streifenbesatzung an der Halteranschrift angehalten und kontrolliert werden. Bei der 56-jährigen Fahrzeugführerin konnte eine merkliche Alkoholisierung festgestellt ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:40

    POL-PDMT: Hambach. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Hambach (ots) - Am Sonntag, den 16. November, meldete eine Zeugin, welche sich derzeit während der Abwesenheit der Eigentümer um ein Einfamilienhaus in der Bergstraße kümmert, dass sie im rückwärtigen Bereich des Hauses ein eingeschlagenes Fenster festgestellt habe. Bei der Tatortaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Diez wurde festgestellt, dass es dem oder den Tätern nicht gelang, durch das Fenster, welches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren