Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Netto Markt - Zeugen gesucht

Nastätten (ots)

Am 17.11.2025 in dem Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Das Fahrzeug der Geschädigten wurde beim Ein-/ oder Ausparken am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
POK von Tippelskirch
Telefon: 006771-93270
pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

