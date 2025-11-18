PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Ailertchen - Zeugen gesucht!

Ailertchen (ots)

Am Morgen des 18.11.2025 gegen 08:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der B 255 inmitten der Ortslage Ailertchen gekommen.

In Höhe der Einmündung B255/L294 (Fahrtrichtung Bad Marienberg) ist ein dunkler Pkw aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten. Der entgegenkommende Geschädigte musste daraufhin nach rechts ausweichen und geriet in Schieflage. In Folge dessen entstand bei dem Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Der dunkle Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Westerburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de
Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 15:29

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Netto Markt - Zeugen gesucht

    Nastätten (ots) - Am 17.11.2025 in dem Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Das Fahrzeug der Geschädigten wurde beim Ein-/ oder Ausparken am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Sankt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:26

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht-geparkter PKW beschädigt

    Hachenburg (ots) - Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Steinweg, kurz vor Einmündung Johann-August-Ring, eine Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Steinweg aus Richtung Gehlerter Weg kommend in Richtung Kreisverkehrsplatz Neumarkt. Hierbei streifte der Unfallverursacher einen am rechten ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:15

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

    Hachenburg (ots) - Am Sonntag, den 16.11.2025, zwischen 14:00 und 15:45 Uhr kam es in der Rheinstraße in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug befuhr die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte und touchierte hierbei einen neben der Fahrbahn geparkten Pkw. Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren