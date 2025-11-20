PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg in Richtung Stadtzentrum. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lediglich leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

