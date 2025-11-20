Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg in Richtung Stadtzentrum. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lediglich leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

