POL-PDMT: Diez. Wohnungseinbruchsdiebstahl
Diez (ots)
Am Mittwoch, den 19. November, drangen Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.
