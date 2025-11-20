PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Siershahn (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 19. auf den 20.11.2025 in ein Einfamilienhaus in der Herderstraße in Siershahn einzubrechen. Es wurde versucht, eine Balkontüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. Vermutlich wurde der Täter von der Hauseigentümerin gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 13:35

    POL-PDMT: Diez. Schlägerei unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

    Diez (ots) - Bereits am Donnerstag, den 13. November, kam es gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatzgelände "Am Backsteinbrand" zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wobei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein soll. Die Polizei konnte einige der Beteiligten identifizieren. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch einen Schlag eine Platzwunde am ...

  • 20.11.2025 – 13:21

    POL-PDMT: Dörsdorf. Einbruch in Ferienhaus

    Dörsdorf (ots) - Die Polizeiinspektion Diez wurde am Mittwoch, den 19. November, durch den Eigentümer über einen Einbruch in dessen Ferienhaus in der Straße "Schöne Aussicht" informiert. Der oder die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zugang verschafft und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Da die Wohnung bereits seit Längerem nicht mehr vermietet war, kann der Tatzeitraum nicht enger ...

  • 20.11.2025 – 11:41

    POL-PDMT: Diez. Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Diez (ots) - Am Mittwoch, den 19. November, drangen Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 19:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum oder zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

