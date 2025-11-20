Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwangere nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Montabaur (ots)

Am 20.11.2025 um 16:30 Uhr kam es im Industriegebiet Am Alten Galgen in Montabaur zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Nach einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich kollidierten zwei PKW in Höhe des dortigen Baumarkts. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Dame leicht verletzt und stand unter Schock. Sie wurde vom DRK vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW der vorfahrtsberechtigten schwangeren Frau musste abgeschleppt werden.

