Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Kinder-Cross-Maschine

Guckheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 22.11.2025 auf Sonntag, 23.11.2025 wurde in der Hauptstraße in Guckheim aus einer unverschlossenen Scheune eine Kinder-Cross-Enduro entwendet. Das Motorrad hat die Farbe schwarz/grün, ist mit Stollenreifen und einer schwarzen Sitzbank ausgestattet. An dem Motorrad sind Aufkleber mit der Marke Leopard, Typ KXD PRO F50 angebracht. Wer Hinweise zu der entwendeten Kinder-Cross-Enduro geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Sachbearbeiter: POK Kreck

Telefon: 02663/98050
Email: piwesterbug.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

