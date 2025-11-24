PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Amtsbekannter Mann bewirft Polizeigebäude mit Eiern

Diez (ots)

Am Samstag, den 22. November, wurde das Gebäude der Polizeiinspektion Diez gegen 16:30 Uhr im Wachbereich mit rohen Eiern beworfen. Polizeibeamte konnten einen amtsbekannten 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez auf dem Besucherparkplatz der Polizei feststellen und als Eierwerfer ausmachen. Der junge Mann war augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und redete wirre und zusammenhanglose Sachen. Er wurde zur Abklärung seiner scheinbar psychischen Erkrankung in eine spezialisierte Einrichtung verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

