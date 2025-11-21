POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

Wolfenbüttel (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall Landesstraße 629 zwischen Lucklum und Volzum, 21.11.2025, 09:40 Uhr Ein 40-järhiger Mann befuhr die L 629 aus Volzum kommend in Richtung Lucklum mit einem Pkw Nissan. In einer leichten Rechtskurve kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Mann war nach dem Aufprall im ...

