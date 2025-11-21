PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025

Peine (ots)

Diebstahl aus Sattelauflieger

Peine, Heinrich-Hertz-Straße, 21.11.2025 von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Sattelauflieger. Hierbei wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Transportgütern entwendet. Dabei handelte es sich überwiegend um Bekleidung und Schuhe. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

