POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2025
Peine (ots)
Diebstahl aus Sattelauflieger
Peine, Heinrich-Hertz-Straße, 21.11.2025 von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr
Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Sattelauflieger. Hierbei wurde nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Transportgütern entwendet. Dabei handelte es sich überwiegend um Bekleidung und Schuhe. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.
