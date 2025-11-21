POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.11.2025
Wolfenbütttel (ots)
Verkehrsunfallflucht
Wolfenbüttel, Fischerstraße Ecke Kannengießerstraße, 19.11.2025, 17:45 Uhr
Ein 19-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit einem Audi A3 die Fischerstraße aus Richtung Holzmarkt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der Mann seinen Pkw auf Höhe der Kannengießerstraße bis zum Stillstand abbremsen. Dabei kam ihm ein weißer Van/ Transporter mit viel Werbung am Fahrzeug entgegen. Im Anschluss bog das Fahrzeug hinter ihm in die Kannengießerstraße ein und stieß dabei gegen den Audi. Danach flüchtete der Pkw in Richtung Breite Herzogstraße. Bei dem geflüchteten Fahrzeug dürfte ein Schaden an der linken Seite im Bereich der Front entstanden sein. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell