Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.11.2025

Sickte (ots)

Zeugin der Verkehrsunfallflucht gesucht

Landesstraße 631 zwischen Cremlingen und Sickte, 20.11.2025 10:30 Uhr

Ein 75-jähriger Mann befuhr mit einem Mercedes Vito Tourer die L 631 aus Sickte in Richtung Cremlingen. Auf Höhe des Waldstückes auf der rechten Seite kam ihm ein weißer Pkw entgegen. Die unbekannte Fahrzeugführerin fuhr dabei so weit mittig, dass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel gekommen war. Die Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Sickte. Der 75-Jährige konnte das flüchtige Fahrzeug in Sickte nicht mehr antreffen. Stattdessen hielt ein Pkw neben ihm und die Fahrerin fragte, ob er einen Unfall mit dem weißen Pkw gehabt habe. Zudem äußerte sie, dass sie das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs habe und das er zur Polizei nach Cremlingen fahren solle. Leider hat sich diese Zeugin bisher nicht bei der Polizei Cremlingen gemeldet. Daher bitten wir die Zeugin sich mit der Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

