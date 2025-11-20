PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Anlagebetrug

Wolfenbüttel, 10.11.2025

Eine Wolfenbüttelerin investierte über Werbung auf Social Media in Kryptowährung. Die unbekannte Täterschaft sicherte ihr Auszahlungen zu, welche sie nie erhalten hat. Dies ist damit begründet worden, dass die Wolfenbüttelerin immer wieder Fehler beim Einzahlen ihrer Beträge gemacht hätte. Insgesamt investierte sie einen niedrigen sechsstelligen Betrag in vermeintliche Kryptowährung.

Hinweis der Polizei:

Investieren Sie lediglich über seriöse, offizielle Börsen und Handelsplattformen. Prüfen Sie, um was für eine Plattform oder Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland, kann dies bereits ein Indiz für eine fragwürdige Investition sein. Die meisten unseriösen Anbieter locken zudem mit hohen Gewinnversprechen. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

