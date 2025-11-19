Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.11.2025

Cremlingen (ots)

Einbruch in Werkstatt

Schandelah, Neuer Weg, 17.11.2025 von 17:00 Uhr bis 18.11.2025, 07:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu einer Werkstatt. Das Fenster wurde offensichtlich eingeschlagen. Weiterhin brach die Täterschaft eine Werkbank auf. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell