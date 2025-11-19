Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 19.11.2025

Update zur Detonation und Brand eines Reihenmittelhauses

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 07.11.2025, 18:50 Uhr

Die Polizei hat Leichenspürhunde am Schadensort eingesetzt. Diese haben einen Bereich in den Trümmern lokalisiert. Nachdem das Technische Hilfswerk die Sicherungsmaßnahmen an den Nachbarhäusern abgeschlossen hatte, konnte am Morgen des 19.11.2025 die Suche nach der vermissten Person fortgesetzt werden. Zuvor hatte beim Betreten des Tatortes akute Lebensgefahr bestanden, sodass eine weitere Suche bisher nicht möglich war. Beim Abtragen der Trümmerteile wurde ein Leichnam aufgefunden und geborgen. Es wird geprüft, ob eine Obduktion zur Identifizierung des Leichnams erforderlich ist. Aktuell kann nicht gesagt werden, ob es sich bei dem Leichnam um den 83-jährigen Hausbewohner handelt. Ein Gutachter wird den Schadensort hinsichtlich der Explosionsursache nochmals in Augenschein nehmen. Nun können weitere Ermittlungen hinsichtlich der Explosions- und Brandursache aufgenommen werden.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

