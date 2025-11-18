Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Vechelde (ots)

Pkw überschlug sich nach Verkehrsunfall.

Vechelde, Vallstedt, Hüttenstraße, 17.11.2025 gegen 09:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw die Kreisstraße 45 aus Richtung Lengede kommend in Richtung Vallstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Sowohl der Fahrzeugführer als auch ein 22-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell