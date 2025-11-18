Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Vechelde (ots)

Präventionsveranstaltung der Polizei Vechelde - Informationsstand am Aldi-Markt Vechelde, Bodelschwinghstraße 8.

Am Mittwoch, dem 19. November, wird die Polizei zwischen 11:30 Uhr und dem Nachmittag eine Präventionsveranstaltung am Aldi-Markt in Vechelde durchführen. Zu diesem Anlass wird ein Informationsstand eingerichtet, an dem Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, direkt mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Thema Geldbörsendiebstahl, insbesondere in Einkaufsmärkten. Die Polizei informiert darüber, wie solche Diebstähle typischerweise ablaufen und welche einfachen, aber wirksamen Maßnahmen helfen können, diese zu verhindern.

Ziel ist es, das Bewusstsein für mögliche Gefahren zu schärfen und gemeinsam mit der Bevölkerung dazu beizutragen, die Fallzahlen nachhaltig zu reduzieren.

Gerade ältere Menschen sind von Geldbörsendiebstählen häufig besonders betroffen - nicht selten gehen dabei auch Ersparnisse verloren. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig zu sensibilisieren und vorbeugende Hinweise zu vermitteln.

Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, den Informationsstand zu besuchen, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell