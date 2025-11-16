Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 16.11.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede.

Salzgitter (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss,

Samstag, 15.11.25, ca. 11:30 Uhr, 38229 Salzgitter-Engelnstedt, Ludwig-Erhard-Straße:

Am Samstagvormittag konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der seinen Kleintransporter unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln im öffentlichen Straßenverkehr führte. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei konnten Hinweise auf den Einfluss von THC gewonnen werden. Ein Drogenschnelltest erhärtete schließlich den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, Freitag, 14.11.25, ca. 21:05 Uhr, 38239 Salzgitter-Immendorf, B248 / L495:

Am Freitagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen an der "Immendorfer Kreuzung". Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim befuhrt mit seinem Pkw die L495 aus Salzgitter-Watenstedt kommend und wollte an der Kreuzung zur B248 nach rechts auf diese abbiegen. Dabei übersah er als Wartepflichtiger den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 43-jährigen Fahrzeugführers aus Langelsheim. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, durch welchen sowohl der Fahrzeugführer aus Langelsheim, als auch seine 33-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Langelsheim, verletzt wurden. Beide mussten schließlich mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Die verunfallten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell