POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.11.2025 für den Bereich Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad (ots)

Salzgitter-Bad, OT Groß Mahner, 14. November 2025 - Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der hiesigen Polizeidienststelle einen weißen Seat Ibiza, dessen Fahrer durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Pkw war aus Liebenburg kommend in Groß Mahner über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte anschließend kurzzeitig rückwärts in den Gegenverkehr gesetzt.

Eine umgehend entsandte Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug sowie den 56-jährigen Fahrer im Ortsteil Groß Mahner antreffen und kontrollieren. Beim Einfahren auf ein Grundstück beschädigte der Fahrzeugführer zudem den Außenspiegel seines Pkw. Fremdschaden entstand dabei nicht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Darüber hinaus zeigte der Fahrzeugführer Anzeichen auf den Einfluss von Medikamenten. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Den Kraftfahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie in Folge die Einziehung der Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter-Bad
Senyk, PK
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

