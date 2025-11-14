PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Diebstahl eines Pedelecs

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 13.11.2025 gegen 16:00 Uhr

Ein 69-jähriger Mann stellte sein Pedelec ohne Sicherung vor einem Geschäft ab. Als er ein bis zwei Minuten wieder kam, war das Pedelec nicht mehr da. Es handelte sich um das Modell Furtura I-8 der Marke Hercules in Schwarz. Am Lenker befindet sich rechtsseitig eine rote Klingel. Der Sachschaden wird im mittleren vierstelligen Bereich beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

