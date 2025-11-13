Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.11.2025.

Vechelde (ots)

Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Vechelde, Wahle, Hornblick, 12.11.2025, 10 Uhr bis 21 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Terrassentür des Einfamilienhauses ein. Nach entsprechenden Hebelversuchen konnte die Tür geöffnet werden und den Tätern gelang der Zutritt zu den Räumen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täterschaft offensichtlich gestört wurde und noch vor dem Erlangen der Beute das Haus wieder verlassen hatte. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302930490 zu wenden.

