Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 12.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Update zur Detonation und Brand eines Reihenmittelhauses

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 07.11.2025, 18:50 Uhr

Das Technische Hilfswerk wurde im Auftrage der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit den Sicherungsmaßnahmen der einsturzgefährdeten Nachbarhäuser betraut. Des Weiteren war ein Gutachter hinsichtlich der Explosionsursache vor Ort. Sobald die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen der Nachbarhäuser erfolgt sind und der Tatort begehbar ist, kann die Suche nach dem Vermissten und die Ermittlung nach der Brandursache fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell