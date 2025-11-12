Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.11.2025

Groß Denkte (ots)

Verkehrsunfallflucht

Groß Denkte, Leipziger Straße / B79, 11.11.2025 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen an ein Grundstück angrenzenden Feldweg, um mutmaßlich dort zu wenden. Dabei touchierte das Fahrzeug den Zaun des Grundstücks und beschädigte diesen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Lkw mit einem Anhänger. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 946540 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell