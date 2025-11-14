PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Falscher Polizeibeamter

Salzgitter-Thiede, Fridtjof-Nanson-Straße, 13.11.2025, 11:30 Uhr

Ein vermeintlicher Polizeibeamter meldete sich telefonisch bei einer 88-Jährigen und teilte mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Frau getötet habe. Der Mann forderte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Die 88-Jährige verfügte über einen geringen fünfstelligen Geldbetrag, welchen sie dem Anrufer zusicherte. Dieser holte daraufhin das Geld bei ihr zu Hause ab. Der Mann wird als 1,75 m groß, schlank, 30 bis 40 Jahre alt sowie mit dunklem Kinn- und Oberlippenbart beschrieben. Weiterhin trug er eine beige Hose und einen beigen Kapuzenpullover. Der Mann hat flüssig Deutsch gesprochen. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu richten.

Die Polizei fordert niemals eine Kaution oder holt Geld ab. Lassen Sie sich auf Anrufe dieser Art nicht ein. Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an und fragen nach.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 17:29

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Diebstahl eines Pedelecs Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 13.11.2025 gegen 16:00 Uhr Ein 69-jähriger Mann stellte sein Pedelec ohne Sicherung vor einem Geschäft ab. Als er ein bis zwei Minuten wieder kam, war das Pedelec nicht mehr da. Es handelte sich um das Modell Furtura I-8 der Marke Hercules in Schwarz. Am Lenker befindet ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:32

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Seniorin wurde in ihrer Wohnung nach sogenanntem Handwerkertrick bestohlen. Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 02.11.2025, 10:30 bis 12:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gab sich an der Wohnungstür gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er erklärte der Frau, dass er in der Wohnung und insbesondere im ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:26

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.11.2025.

    Vechelde (ots) - Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Vechelde, Wahle, Hornblick, 12.11.2025, 10 Uhr bis 21 Uhr. Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Terrassentür des Einfamilienhauses ein. Nach entsprechenden Hebelversuchen konnte die Tür geöffnet werden und den Tätern gelang der Zutritt zu den Räumen. Die bisherigen Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren