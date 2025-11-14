POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025
Salzgitter (ots)
Brand eines Pkw
Salzgitter, Heinrich-Büssing-Straße, 13.11.2025 gegen 12:10 Uhr
Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Pkw Opel Corsa in Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Überreste des Pkw mithilfe eines Abschleppers abtransportiert. Währenddessen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wolfenbüttel ab der Kreuzung Eisenhüttenstraße temporär vollständig gesperrt. Es ist kein Personenschaden entstanden.
