POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Diebstahl eines Pedelecs Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 13.11.2025 gegen 16:00 Uhr Ein 69-jähriger Mann stellte sein Pedelec ohne Sicherung vor einem Geschäft ab. Als er ein bis zwei Minuten wieder kam, war das Pedelec nicht mehr da. Es handelte sich um das Modell Furtura I-8 der Marke Hercules in Schwarz. Am Lenker befindet ...

