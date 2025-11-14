PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

Salzgitter (ots)

Brand eines Pkw

Salzgitter, Heinrich-Büssing-Straße, 13.11.2025 gegen 12:10 Uhr

Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Pkw Opel Corsa in Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Überreste des Pkw mithilfe eines Abschleppers abtransportiert. Währenddessen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wolfenbüttel ab der Kreuzung Eisenhüttenstraße temporär vollständig gesperrt. Es ist kein Personenschaden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

