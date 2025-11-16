Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 16.11.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Räuberischer Diebstahl - 15.11.2025, 17:46 Uhr, Braunschweiger Straße, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt entwendete ein 35-jähriger Beschuldigter Artikel aus einem Bekleidungsgeschäft in der Braunschweiger Straße. Bei der anschließenden fußläufigen Flucht wurde der Beschuldigte jedoch durch einen 23-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts sowie einen 45-jährigen Kunden verfolgt. Der Beschuldigte konnte dann im Nahbereich durch die beiden Männer gestellt werden und wurde zur Herausgabe der Artikel aufgefordert. Hierbei versuchte der Beschuldigte den Zeugen mit Faustschlägen anzugreifen, um mutmaßlich im Besitz des Diebesguts zu bleiben und sich der Situation zu entziehen. Der Beschuldigte konnte jedoch durch den Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell