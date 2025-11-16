PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 16.11.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Räuberischer Diebstahl - 15.11.2025, 17:46 Uhr, Braunschweiger Straße, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt entwendete ein 35-jähriger Beschuldigter Artikel aus einem Bekleidungsgeschäft in der Braunschweiger Straße. Bei der anschließenden fußläufigen Flucht wurde der Beschuldigte jedoch durch einen 23-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts sowie einen 45-jährigen Kunden verfolgt. Der Beschuldigte konnte dann im Nahbereich durch die beiden Männer gestellt werden und wurde zur Herausgabe der Artikel aufgefordert. Hierbei versuchte der Beschuldigte den Zeugen mit Faustschlägen anzugreifen, um mutmaßlich im Besitz des Diebesguts zu bleiben und sich der Situation zu entziehen. Der Beschuldigte konnte jedoch durch den Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Eppert
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 18:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

    Salzgitter (ots) - Brand eines Pkw Salzgitter, Heinrich-Büssing-Straße, 13.11.2025 gegen 12:10 Uhr Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Pkw Opel Corsa in Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Überreste des Pkw mithilfe eines Abschleppers abtransportiert. Währenddessen war die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 17:52

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.11.2025

    Salzgitter-Thiede (ots) - Falscher Polizeibeamter Salzgitter-Thiede, Fridtjof-Nanson-Straße, 13.11.2025, 11:30 Uhr Ein vermeintlicher Polizeibeamter meldete sich telefonisch bei einer 88-Jährigen und teilte mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Frau getötet habe. Der Mann forderte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich. Die 88-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren