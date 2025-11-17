Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung

Wolfenbüttel, Lange Straße, 16.11.2025, zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte die Fensterscheibe eines Kiosks. Wie die Scheibe beschädigt wurde, ist aktuell nicht bekannt. Ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 2 cm sowie Risse sind in der Scheibe feststellbar. Der Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

