PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung

Wolfenbüttel, Lange Straße, 16.11.2025, zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte die Fensterscheibe eines Kiosks. Wie die Scheibe beschädigt wurde, ist aktuell nicht bekannt. Ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 2 cm sowie Risse sind in der Scheibe feststellbar. Der Schaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren