Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Einbruchs in ein Fachgeschäft.

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Fachgeschäft für Gartenbedarf, 15.11.2025, 17:15 bis 17.11.2025, 10:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft ein Zugangsfenster des Fachgeschäftes gewaltsam geöffnet hatte und sich auf diese Weise den Zugang in das Objekt ermöglichte. Im Verlauf der Tat wurden zahlreiche Artikel des Aquariumbedarfes entwendet. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von annähernd 600 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 18970 zu wenden.

