POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Vechelde

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Vechelde, Groß Gleidingen, 17.11.2025, 09:30 Uhr bis 20:30 Uhr.

Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster des Einfamilienhauses auf und konnte auf diese Weise die Räumlichkeiten betreten. Im Verlauf der Tat wurden Räume und Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde hauptsächlich Schmuck erbeutet. Es entstand ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 zu wenden.

