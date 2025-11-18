Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.11.2025.

Vechelde (ots)

Einladung zur Amtseinführung des neuen Dienststellenleiters der Polizei Vechelde.

Die Polizei Vechelde lädt interessierte Medienvertretende herzlich zur offiziellen Amtseinführung von Herrn Polizeihauptkommissar Carsten Stübe als neuem Leiter der Dienststelle ein.

Herr Stübe tritt offiziell am 01. Dezember die Nachfolge von Frau Kriminalhauptkommissarin Juliane Holzhauer an, die ihre Personalentwicklungsmaßnahme beendet.

Aus diesem Grund laden wir Sie als Pressevertretende herzlich zu einer kleinen Feierstunde am 11. Dezember 2025 ab 11:00 Uhr in die Dienststelle der Polizei Vechelde, An der Feuerwache 2, ein.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Medienvertretende Gelegenheit, Herrn Stübe persönlich kennenzulernen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Zusage unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell