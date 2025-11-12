PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Kupferkessel

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.11.2025:

Schrecksbach

Tatzeit: Dienstag, 11.11.2025, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 12.11.2025, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist von einem Grundstück in der Ziegenhainer Straße in Schrecksbach - Röllshausen ein Kupferkessel gestohlen worden. Der Kessel war zum Tatzeitpunkt in ein Metallgestell eingelassen und wurde mit Schrauben auf dem Boden befestigt. Die Diebe rissen das gesamte Konstrukt aus der Bodenbefestigung heraus, kippten den Inhalt auf das Grundstück des Geschädigten und entfernten sich mit dem Gestell samt Kupferkessel vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

