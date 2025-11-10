Polizei Homberg

POL-HR: Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.11.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Sonntag, 02.11.2025, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.11.2025 12:45 Uhr

Unbekannte Täter sind der vergangenen Woche in ein Wohnhaus im Loshäuser Weg in Willingshausen - Wasenberg eingebrochen und haben diversen Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt über die Balkontür und betraten anschließend das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Bisher ist bekannt, dass die Täter Schmuck entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Mit ihrer Beute flüchteten die unbekannten Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Homberger Kriminalpolizei geführt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell