Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Brillengeschäft in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 06.11.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 07.11.2025, 09:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Brillengeschäft in der Wagnergasse in Schwalmstadt ein und entwendeten sämtliche in der Auslage befindlichen Brillengestelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter zunächst die Scheibe einer Seitentür des Geschäfts und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort stahlen sie alle ausgestellten Brillengestelle und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wagnergasse oder Umgebung beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK` in, - Pressesprecherin -

