POL-HR: Erneut drei Pkw-Aufbrüche in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 05.11.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 06.11.2025, 08:30 Uhr

Zwischen Mittwoch, 05.11.2025, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06.11.2025, 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in drei geparkte Pkw in Schwalmstadt ein und entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge, Bargeld und persönliche Dokumente.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter die Beifahrerscheibe eines weißen Ford Mondeo, der im "Rahmgässchen" abgestellt war und entwendeten einen Metallkoffer mit Ersatzteilen und elektronischen Geräten. Der Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Bei einem zweiten Fahrzeug, einem gelben VW-Bus, der im "Weyrauchsweg" geparkt war, öffneten die Täter die Schiebetür auf der Fahrerseite und entwendeten neben Bargeld mehrere Ausweispapiere und eine Bankkarte.

In der "Rosengasse" verschafften sich die Täter Zugang zu einem weiteren VW-Bus und stahlen neben mehreren Funkgeräten auch Unterlagen im Zusammenhang mit jagdlichen Tätigkeiten.

Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Schwalmstadt hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

