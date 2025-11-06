PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Aktion "Blitz for Kids" - Polizei kontrollierte in Guxhagen

POL-HR: Aktion "Blitz for Kids" - Polizei kontrollierte in Guxhagen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025:

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion "Blitz for Kids". Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer - der Kinder - im Straßenverkehr zu erhöhen. Gerade in der Schulanfangszeit, wenn viele Kinder zum ersten Mal den Weg zur Schule gehen, aber auch in der Zeit nach den Ferien ist es von größter Bedeutung, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer aufmerksam verhalten. Autofahrer, die Kinder sehen, müssen stets bremsbereit sein, da diese spontan reagieren und überfordert sein können, wenn es darum geht, sich verkehrsgerecht zu verhalten.

Am heutigen Vormittag führten daher Beamte der Verkehrsinspektion der Polizeidirektion Schwalm-Eder im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie einer Lehrkraft einer dritten Klasse eine Verkehrskontrolle durch. Zum Schutz der Kinder kontrollierten die fachkundigen Polizisten den Straßenverkehr in der Straße "Schöne Aussicht" in Guxhagen, bei der es sich um eine Durchfahrtsstraße entlang der Gesamt- und Grundschule handelt. Mit einem Laserhandmessgerät wurde in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, Karten an die Verkehrsteilnehmer, die von der Polizei gestoppt wurden, auszugeben - eine grüne Karte mit der Aufschrift "Danke" gab es für vorschriftsmäßiges Verhalten insgesamt 13-mal. In zwei Fällen mussten die Schulkinder eine gelbe Karte zücken. Ein Fahrzeugführer überschritt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um neun km/h, ein weiterer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt, was zusätzlich zur gelben Karte als Ordnungswidrigkeit geahndet werden musste.

Bei den Verkehrsteilnehmern stieß die Aktion auf Verständnis. Die Schülerinnen und Schüler waren trotz der etwas kühleren Temperaturen interessiert bei der Sache und zeigten sich begeistert, als sie zum Abschluss noch die Gelegenheit bekamen, sich das Polizeiauto anzuschauen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:28

    POL-HR: Pkw-Aufbruch in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Mittwoch, 05.11.2025, 21:00 Uhr bis 23:20 Uhr Am Mittwochabend zwischen 21:00 Uhr und 23:20 Uhr schlugen unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Allensteiner Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Mercedes ein. Aus dem Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:29

    POL-HR: Einbruch in Stadion Neukirchen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025: Neukirchen Tatzeit: Dienstag, 04.11.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 05.11.2025, 09:20 Uhr Zwischen Dienstagabend, 23:00 Uhr und Mittwochmorgen, 09:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Aufenthaltsraum vom Stadion in Neukirchen. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld, einen Fernseher und Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:05

    POL-HR: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.11.2025: Melsungen Tatzeit: Mittwoch, den 05.11.2025 um 03:20 Uhr Ein 27-jähriger Mann und ein bisher unbekannter Komplize stehen im Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch aus einem Fahrzeug ein Tablet und eine Fernbedienung entwendet zu haben. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden, sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren