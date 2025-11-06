Polizei Homberg

POL-HR: Aktion "Blitz for Kids" - Polizei kontrollierte in Guxhagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2025:

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion "Blitz for Kids". Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer - der Kinder - im Straßenverkehr zu erhöhen. Gerade in der Schulanfangszeit, wenn viele Kinder zum ersten Mal den Weg zur Schule gehen, aber auch in der Zeit nach den Ferien ist es von größter Bedeutung, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer aufmerksam verhalten. Autofahrer, die Kinder sehen, müssen stets bremsbereit sein, da diese spontan reagieren und überfordert sein können, wenn es darum geht, sich verkehrsgerecht zu verhalten.

Am heutigen Vormittag führten daher Beamte der Verkehrsinspektion der Polizeidirektion Schwalm-Eder im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie einer Lehrkraft einer dritten Klasse eine Verkehrskontrolle durch. Zum Schutz der Kinder kontrollierten die fachkundigen Polizisten den Straßenverkehr in der Straße "Schöne Aussicht" in Guxhagen, bei der es sich um eine Durchfahrtsstraße entlang der Gesamt- und Grundschule handelt. Mit einem Laserhandmessgerät wurde in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:45 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, Karten an die Verkehrsteilnehmer, die von der Polizei gestoppt wurden, auszugeben - eine grüne Karte mit der Aufschrift "Danke" gab es für vorschriftsmäßiges Verhalten insgesamt 13-mal. In zwei Fällen mussten die Schulkinder eine gelbe Karte zücken. Ein Fahrzeugführer überschritt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um neun km/h, ein weiterer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt, was zusätzlich zur gelben Karte als Ordnungswidrigkeit geahndet werden musste.

Bei den Verkehrsteilnehmern stieß die Aktion auf Verständnis. Die Schülerinnen und Schüler waren trotz der etwas kühleren Temperaturen interessiert bei der Sache und zeigten sich begeistert, als sie zum Abschluss noch die Gelegenheit bekamen, sich das Polizeiauto anzuschauen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

